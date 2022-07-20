Ижевск, , 09:30 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались десять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 694 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

За время пандемии в республике подтвердили 167 853 случая заражения коронавирусом, из них 28 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали также три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 823 человека, 35 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, семь человек — в тяжелом состоянии, из них два пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении восемь жителей республики.