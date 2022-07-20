Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве отреставрируют дворец Юсуповых на Чистых прудах. Реставрационные работы планируется начать в 2023 году, сообщается 20 июля на портале мэра столицы.

В настоящее время специалисты изучают состояние памятника архитектуры. По результатам обследований будет разработана проектная документация для проведения реставрационных работ. После реставрации во дворце Юсуповых откроют музей.

Дворец Юсуповых в Москве, построен в конце XVI — начале XVII века находится в Большом Харитоньевском переулке. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название «Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в районе Якиманка на улице Большая Полянка отреставрируют двухэтажную старинную усадьбу XIX века.

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