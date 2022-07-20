Малоярославецкий район, Калужская область, , 10:18 — REGNUM Лабораторное исследование патологического материала, взятого в личном хозяйстве деревни Терентьево Малоярославецкого района, где 18 июля был зафиксирован падёж домашней птицы, выявило РНК вируса высокопатогенного гриппа птиц. Данный очаг заболевания стал третьим в Малоярославецком районе и девятым в Калужской области. Об этом 20 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского.

Утилизация заражённой домашней птицы Страница Сергея Соколовского в социальной сети «ВКонтакте»

В населённых пунктах, которые входят в угрожаемую зону, специалистами госветслужбы совместно с представителями органов местного самоуправления проводятся обходы с вручением владельцам птицепоголовья требований о предоставлении птицы для осмотра и уведомлении о её безвыгульном содержании. По всем очагам определены места для проведения уничтожения трупов птицы, планируемых к изъятию в угрожаемых зонах. Угрожаемая зона по новому очагу запланирована в границах территории радиусом 5 км от эпизоотического очага, а зона наблюдения — в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны. В зонах оборудованы дезбарьер, дезковрики, обеспечена дезинфекционная обработка автотранспорта при въезде и выезде из очага, прорабатываются вопросы по установке технических средств организации дорожного движения и указателей. Специалисты госветслужбы проводят мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания, предусмотренные Ветеринарными правилами. Ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в регионе остаётся напряженной. Причиной возникновения заболевания стала сельскохозяйственная птица, приобретенная частными лицами в период с 3 по 9 июля на ярмарках Калужской области.

Между тем, в ветстанцию обратилась владелец птицы с информацией о падеже кур в личном подсобном хозяйстве, расположенном в селе Хвастовичи. Ветеринары на месте взяли образцы проб от павшей птицы для исследования, в результате которого подозрение на грипп птиц в данном подсобном хозяйстве не подтвердилось.

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