Москва, , 09:23 — REGNUM Изменить процедуру выявления налоговых преступлений и возбуждения уголовных дел в этой сфере предложил независимый эксперт, уполномоченный на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, член генерального совета «Деловой России», руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы пункта 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) направлено в правительство РФ.

Эксперт обратил внимание на то, что предусмотренная в настоящее время законодателем процедура выявления налоговых преступлений и возбуждения уголовных дел в сфере налоговых правоотношений основывается на системе взаимосвязанных положений налогового и уголовно-процессуального законодательства. Одним из ее нормативных элементов является пункт 3 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, который содержит юридически значимые условия, при наступлении которых у налогового органа возникает обязанность направить материалы налоговой проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По мнению Хаминского, наличие коррупциогенных факторов в регулировании вышеназванных правоотношений несет существенные риски как для экономической безопасности страны, так и для гарантий соблюдения прав и законных интересов предпринимателей.

«В настоящее время обязанность налогового органа по направлению материалов в следственные органы законодатель прямо связал с вынесением решения о привлечении к налоговой ответственности. Таким образом, в случае вынесения решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, у налогового органа отсутствует обязанность по направлению материалов в следственные органы. В частности, налоговым органом может быть искусственно создана ситуация, когда при одних и тех же обстоятельствах в отношении и того же одного юридического лица может быть вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности, либо в результате пропуска срока давности на несколько дней будет вынесено решение об отказе в привлечении к ответственности. При этом у правоприменителя в первом случае возникнет обязанность по передачи материалов следственные органы, а во втором случае нет», — сказал он.

Следовательно, по мнению независимого эксперта Хаминского, п. 3 ст. 32 НК РФ, ставит обязанность по передаче материалов в следственные органы в зависимость от наименования решения по результатам налоговой проверки, предоставляя, таким образом налоговому органу необоснованную широту дискреционных полномочий.

В заключении он предложил «внести изменения в п. 3 ст. 32 НК РФ, заменив формулировку «на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения», на формулировку «на основании решения налогового органа по результатам налоговой проверки» с целью устранения коррупциогенных возможностей для правоприменителя.