Лос-Гатос, США, 20 июля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Во втором квартале 2022 года стриминговая компания Netflix продолжила терять подписчиков, но попыталась развеять опасения о перспективах своего бизнеса, заявив инвесторам, что «уверенно и оптимистично смотрит в будущее», сообщает 20 июля Financial Times.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Во втором квартале Netflix потеряла около 1 млн подписчиков, но это меньше, чем 2 млн, которые прогнозировала компания, и частично этому способствовал выход нового сезона хитового сериала Stranger Things («Очень странные дела»).

Netflix рассчитывает на рост числа подписчиков в третьем квартале, хотя и не такой быстрый, которого ожидали аналитики Уолл-стрит.

С начала 2022 года компания потеряла почти 70% своей рыночной стоимости, и аналитики сравнили ее падение с крахом доткомов. Такой результат объясняют растущей конкуренцией в сфере стриминговых сервисов, насыщением рынка США и решением Netflix повысить цены в условиях высокой инфляции.

Этот шок прокатился по Голливуду и вызвал падение акций таких медиагигантов, как Disney и Warner Bros Discovery, что привело к более жесткому подходу к производству теле- и кинофильмов в последние месяцы.