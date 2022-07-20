Москва, , 09:13 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Запад», принимающую участие в специальной военной операции на Украине. Об этом 20 июля сообщает Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по обстановке и боевым задачам в зоне ответственности в ходе спецоперации. В ведомстве проинформировали, что Шойгу дал указания командующему группировкой по повышению оперативности уничтожения беспилотников над районами, приграничными с Россией.

Также министр поручил жёстко пресекать обстрелы мирных жилых кварталов населённых пунктов на Украине и в Донбассе, освобождённых от националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции выполняющей задачи на Украине группировки «Восток» заявил, что приоритет — уничтожение дальнобойного оружия боевиков ВСУ.