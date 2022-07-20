Москва, 20 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Москве с 22 июля стартует традиционный фестиваль «Цветочный джем». На центральных площадках фестиваля будет создано 27 садов и цветочных композиций, сообщается на портале мэра столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

Улицы и площади в центре Москвы украсят необычные сады и яркие экзотические цветы. В общественных местах воссоздадут лучшие конкурсные и специальные проекты фестиваля прошлых лет.

Москвичи и гости столицы увидят лучшие конкурсные работы ландшафтных дизайнеров. Они представят висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова. Отмечается, что специально для «Цветочного джема» в Москву привезут 100 тысяч растений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, московский фестиваль «Цветочный джем» назван лучшим мероприятием в этой категории и получил первое место в конкурсе «Лучшие места и события».

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