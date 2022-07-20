Чита, 20 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Как сообщает 20 июля министерство культуры Забайкальского края, жители Сретенска, Оловянной и Ясногорска в скором времени смогут смотреть фильмы на больших экранах. В 2022 году в населенных пунктах благодаря национальному проекту «Культура» откроется современный кинозал с возможностью показа картин в формате 3D.

министерство культуры Забайкалья Кинозал

«Три новых кинозала появятся в Забайкалье — и это отличная новость! Государственная поддержка кино продолжается. С 2016 по 2021 годы в Забайкальском крае было создано или оснащено 17 кинозалов с возможностью показа фильмов в 3D формате», — рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Руководитель ведомства, в этом году Фонд кино выделит региону по 9 миллионов рублей на создание каждого объекта. Закупка оборудования, установка его на базе имеющихся учреждений культуры и запуск кинопроката планируется до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году современные помещения для просмотра фильмов появились в трех населенных пунктах Забайкалья — в селах Газимурский Завод, Акша, поселке Вершино-Дарасунский.

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