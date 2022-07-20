Пекин, , 08:56 — REGNUM Правительство Китая предупредило, что примет «решительные меры», если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приедет на Тайвань, сообщает агентство Reuters.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

По сообщению лондонской газеты Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Пелоси планирует посетить остров в августе 2022 года, а также побывать в Индонезии, Японии, Малайзии и Сингапуре.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что «не получало соответствующей информации» о каком-либо визите.

Визит Пелоси на Тайвань был отложен с апреля, после того как она заразилась коронавирусом. Тогда Китай заявил, что такой визит серьезно ухудшит китайско-американские отношения.

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что визит Пелоси «серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая».

«Если американская сторона будет упорно придерживаться этого курса, Китай, безусловно, примет решительные и энергичные меры, чтобы твердо защитить свой национальный суверенитет и территориальную целостность, — сказал он. — Соединенные Штаты должны нести полную ответственность за все вызванные этим последствия».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о реакции Китая, сказал: «Я полагаю, что министерство иностранных дел высказало гипотетическое предположение. Я сейчас этого делать не буду».

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