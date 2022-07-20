Южно-Сахалинск, 20 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. На Сахалине медицинские учреждения по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, в рамках национального проекта «Здравоохранение» получили 21 современную машину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Ключи от новых автомобилей получили представители больниц Охинского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Макаровского, Невельского, Долинского, Анивского, Томаринского, Курильского, Южно-Курильского, Северо-Курильского районов.

«Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики — работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Все машины отечественного производства — это семь УАЗ-Патриотов, девять УАЗов и пять седанов «Лада Веста». Автомобили будут задействованы в перевозке пассажиров и медработников, доставке лекарственных препаратов и биологических материалов.

«В любом районе медицина не может обойтись без машин. У нас девять сельских ФАПов. Чтобы быть мобильными, обеспечивать качественную медицинскую помощь во всех населенных пунктах, необходим транспорт. Сегодня мы получили два автомобиля «Лада». В прошлом году нам уже передали два санитарных автомобиля и машину скорой помощи, постепенно автопарк заменяем на современный», — прокомментировала главный врач Анивской ЦРБ Иветта Забелина.

Благодаря нацпроекту на Сахалине обновили уже более 60% транспорта в учреждениях здравоохранения. До конца года в островной регион прибудут ещё 36 спецавтомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Хабаровском крае приводят в порядок старые медицинские учреждения и строят новые.