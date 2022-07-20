Москва, , 08:55 — REGNUM Осенью 2022 года президент России Владимир Путин планирует нанести несколько визитов в зарубежные страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

Представитель Кремля пояснил, что подготовка к зарубежным визитам президента уже ведется. При этом он не стал анонсировать конкретные направления поездок.

«В ближайшей перспективе поездки не запланированы, но на повестке дня осенью несколько визитов планируется. Не буду сейчас их предвосхищать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент РФ Владимир Путин посетил с визитом Иран. В конце июня Путин побывал в Таджикистане и Туркмении.

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