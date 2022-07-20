Москва, , 08:53 — REGNUM Соединённые Штаты вводят санкции против России вне зависимости от её действий, сообщила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала заявление Белого дома о том, что США введут новые санкции против России при вхождении в её состав районов Украины.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — сказала Захарова.

Она добавила, что Вашингтон лишь укрепил решимость действовать согласно намеченному курсу.