Москва, 20 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вводят санкции против России вне зависимости от её действий, сообщила 20 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она прокомментировала заявление Белого дома о том, что США введут новые санкции против России при вхождении в её состав районов Украины.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — сказала Захарова.

Она добавила, что Вашингтон лишь укрепил решимость действовать согласно намеченному курсу.