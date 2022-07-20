Москва, , 08:42 — REGNUM В 2022 году формат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямая линия с Владимиром Путиным Kremlin.ru

Он пояснил, что пока неизвестно будут ли гости в студии и прямые включения из российских городов. «Будем ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора», — сказал Песков.

«Ситуация с коронавирусом в мире меняется. Наблюдаются темпы роста в разных странах. Что будет у России точно никто сказать не может», — пояснил представитель Кремля, но при этом заверил, что прямая линия с Путиным обязательно состоится в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что сроки проведения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока ещё не сформулированы.

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