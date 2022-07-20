Петропавловск-Камчатский, 20 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Историческим событием называют жители села Шаромы Мильковского района на Камчатке капитальный ремонт кровли здания местного Дома культуры, который удалось произвести благодаря национальному проекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки Здание ДК в селе Шаромы на Камчатке

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«Как и в любом другом населенном пункте в селе Шаромы дом культуры — это центр культурной жизни. Концерты, развлекательные мероприятия, собрания и даже голосования на выборах — все это происходит здесь», — рассказал представитель администрации села Шаромы Андрей Шмелев.

Капремонт крыши не производился со дня постройки ДК. В мае строители приступили к замене плоскостной кровли на скатную. После снятия старого покрытия его заменили на новые современные материалы.

Все работы уже выполнены и объекты сдан раньше срока.

Местные жители по праву считают это событие историческим, поскольку ДК на селе является центром притяжения населения разных возрастных групп.

«Благодаря национальному проекту «Культура» 2022 год стал знаменательным не только для многих ДК по всей России, но и для сельского Дома культуры в селе Шаромы. С мая текущего года проведён первый с момента постройки капитальный ремонт кровли. Это событие стало историческим не только для жителей села, но и для всей отрасли культуры Мильковского район», — прокомментировала заведующая филиала Клуб Шаромы МБУ «Мильковский Дом культуры и досуга» Александра Орехова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье благодаря нацпроекту «Культура» в течение 2022 года будут капитально отремонтированы дома культуры в двенадцати районах.