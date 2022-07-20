Берлин, 20 июля 2022, 08:39 — REGNUM Россия имеет практически неисчерпаемые ресурсы, заявил инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис.
«Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром», — цитирует его слова немецкая газета Handelsblatt.
Он назвал украинский кризис конфликтом на истощение и изматывание сил, и отметил, что вопрос в том, как долго Киев сможет продержаться. Маис пояснил, что имеет в виду личный состав ВСУ.
Генерал считает, что в результате спецоперации российская армия станет ещё боеспособнее.
«Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — указал инспектор.