Берлин, , 08:39 — REGNUM Россия имеет практически неисчерпаемые ресурсы, заявил инспектор сухопутных войск Бундесвера, генерал-лейтенант Альфонс Маис.

Солдаты бундесвера Tim Rademacher

«Благодаря превосходству в артиллерии российская армия продвигается вперед километр за километром», — цитирует его слова немецкая газета Handelsblatt.

Он назвал украинский кризис конфликтом на истощение и изматывание сил, и отметил, что вопрос в том, как долго Киев сможет продержаться. Маис пояснил, что имеет в виду личный состав ВСУ.

Генерал считает, что в результате спецоперации российская армия станет ещё боеспособнее.

«Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами», — указал инспектор.