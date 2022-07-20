Ярославль, 20 июля 2022, 08:36 — REGNUM Полноценное движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле будет открыто к 1 сентября. Об этом заявил ио мэра Илья Мотовилов, сообщает официальный сайт мэрии.
Ранее журналисты обратили внимание, что в контракте стоит другая дата завершения работ — 1 октября, тогда как власти заявляли о планах завершить ремонт до осени. 19 июля врио губернатора области Михаил Евраев побывал на мосту и потребовал ускорить работы.
Работы на мосту выполняются в два этапа: сначала на одной половине моста, а потом на второй. В ближайшее время также начнётся ремонт тротуаров.
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