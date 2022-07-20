Ярославль, , 08:36 — REGNUM Полноценное движение на Октябрьском мосту через Волгу в Ярославле будет открыто к 1 сентября. Об этом заявил ио мэра Илья Мотовилов, сообщает официальный сайт мэрии.

Октябрьский мост в Ярославле мэрия Ярославля

Ранее журналисты обратили внимание, что в контракте стоит другая дата завершения работ — 1 октября, тогда как власти заявляли о планах завершить ремонт до осени. 19 июля врио губернатора области Михаил Евраев побывал на мосту и потребовал ускорить работы.

«Было принято решение о необходимости увеличения количества единиц техники и людей, — сказал ио мэра Ярославля Илья Мотовилов. — Это необходимо для того, чтобы выполнить поставленную Михаилом Яковлевичем задачу, и к 1 сентября завершить все ремонтные работы на проезжей части моста. К 1 октября должны завершиться мероприятия, не связанные с проезжей частью. Мы понимаем, что существует напряжённость транспортного движения и стараемся максимально быстро сдать мост».

Работы на мосту выполняются в два этапа: сначала на одной половине моста, а потом на второй. В ближайшее время также начнётся ремонт тротуаров.

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