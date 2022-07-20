Москва, , 08:29 — REGNUM Власти Финляндии усилили ограничения на покупку земельных участков, в том числе для граждан России. Об этом сообщил торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов.

Финляндия

По его словам, с 2020 года в Финляндии действуют ограничения на приобретение участков лицами, не являющимися гражданами ЕС, а также компаниями с иностранным участием. Для совершения сделки в этих случаях требуется лицензия министерства обороны страны.

«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — цитирует Логинова РИА Новости.

Торгпред считает, что в России всегда относились к этим барьерам как препятствию именно для российских инвестиций, поскольку компании с участием капитала из РФ активно работают на востоке Финляндии. А теперь под предлогом нацбезопасности финские власти устанавливают дополнительные ограничения.

Логинов отметил, что многие жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии владеют недвижимостью в Финляндии и предпочитают там отдыхать.