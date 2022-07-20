Тегеран, , 13:06 — REGNUM Седьмое заседание Турецко-иранского совета сотрудничества высокого уровня положило начало переговорам по рассмотрению продления контракта на экспорт газа на следующие 25 лет. Об этом сообщило иранское агентство Mehta News.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча состоялась в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрагима Раиси, а также некоторых других высокопоставленных чиновников из обеих стран.

Обе стороны обсудили поиск путей для укрепления отношений между Анкарой и Тегераном в различных областях, представляющих взаимный интерес.

На встрече Раиси подчеркнул, что Исламская Республика Иран полна решимости расширять уровень связей с соседними государствами.

«Иран приветствует развитие отношений со всеми соседними странами», — сказал он, отметив, что Турецкая Республика и Исламская Республика имеют много общих черт, что определяет их давнюю дружбу; таким образом, Турция среди региональных государств пользуется подходящим положением в политических и торговых обменах с Ираном.

Президент также оценил отношения между Анкарой и Тегераном как позитивные и прогрессивные, отметив, что обе страны должны проводить соответствующую политику, чтобы двигаться в направлении увеличения торговых обменов до 30 миллиардов долларов в год.