Тегеран, 20 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Седьмое заседание Турецко-иранского совета сотрудничества высокого уровня положило начало переговорам по рассмотрению продления контракта на экспорт газа на следующие 25 лет. Об этом сообщило иранское агентство MehtaNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Встреча состоялась в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его иранского коллеги Ибрагима Раиси, а также некоторых других высокопоставленных чиновников из обеих стран.

Обе стороны обсудили поиск путей для укрепления отношений между Анкарой и Тегераном в различных областях, представляющих взаимный интерес.

На встрече Раиси подчеркнул, что Исламская Республика Иран полна решимости расширять уровень связей с соседними государствами.

«Иран приветствует развитие отношений со всеми соседними странами», — сказал он, отметив, что Турецкая Республика и Исламская Республика имеют много общих черт, что определяет их давнюю дружбу; таким образом, Турция среди региональных государств пользуется подходящим положением в политических и торговых обменах с Ираном.

Президент также оценил отношения между Анкарой и Тегераном как позитивные и прогрессивные, отметив, что обе страны должны проводить соответствующую политику, чтобы двигаться в направлении увеличения торговых обменов до 30 миллиардов долларов в год.