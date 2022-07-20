Тегеран, 20 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. 19 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Иран и Турция должны бороться с террористическими организациями единым фронтом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган сделал это заявление, выступая на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой в Тегеране.

В другом месте своего выступления он отметил, что глобальная вспышка коронавируса значительно сократила двустороннюю торговлю между Ираном и Турцией, так что они не смогли достичь целевого показателя годовой торговли в 30 миллиардов долларов.

Подчеркнув, что нынешний объем торговли между двумя соседними странами составляет всего 7 миллиардов долларов, Эрдоган сообщил, что обе стороны могут достичь целевого показателя в 30 миллиардов долларов при наличии твердой решимости двух стран.

Он также выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.