Тегеран, 20 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 19 июля заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахриар Афандизаде, ссылаясь на то, что Иран можно рассматривать как безопасный коридор для Китая для транспортировки товаров в Европу, заявил, что железнодорожная сеть Ирана будет подключена в ближайшие несколько лет, после чего страна станет лучшим маршрутом для Китая и России с точки зрения экспорта продукции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Афандизаде сделал это заявление на встрече с послом Китая в Иране Чан Хуа и сопровождающей его делегацией.

Заместитель министра дорог и городского развития Ирана на встрече заявил, что страна может сыграть конструктивную роль как в реализации коридора Север-Юг, так и Восток-Запад.

Он отметил: «Тегеран знает, что большое количество товаров экспортируется в европейские страны через Китай и импортируется в эту страну, поэтому Иран может стать безопасной осью с подходящими мощностями для транзита товаров в Китай».

Заместитель министра дорог и городского развития на встрече сообщил, что в соответствии с 25-летней программой сотрудничества между Ираном и Китаем может быть использован транзитный потенциал Исламской Республики, а в области транспорта рассматривается развитие железнодорожных сетей и портов, а также комбинированных перевозок.