Тегеран, , 13:12 — REGNUM 19 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 532, причем 19 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 19 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 532 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5 377 новых случаев заражения COVID-19, при этом 774 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 069 663 пациента из общего числа 7 289 542 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 640 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 717 489 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 079 954 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.