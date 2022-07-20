Тегеран, 20 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. 19 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что любое военное нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб Турции, Сирии и всему региону, пойдя на пользу террористам. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Верховный лидер сделал это заявление на встрече в Тегеране с находящимся с визитом президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подчеркнув необходимость придать импульс сотрудничеству между Ираном и Турцией, аятолла Хаменеи отметил, что объем и качество обменов и сотрудничества между двумя странами намного меньше существующего потенциала.

Он настоятельно призвал к необходимости рассмотрения этого вопроса в ходе дискуссий между президентами двух стран.

Верховный лидер также сообщил, что израильский режим является главной причиной раздора между исламскими странами, отметив при этом, что США и оккупационный Израиль не могут остановить великое движение палестинского народа.

По словам Верховного лидера, несмотря на то, что некоторые правительства поддерживают Израиль, народы глубоко настроены против действующего режима в стране.

В ответ на выражение президентом Эрдоганом ненависти к террористическим группировкам Верховный лидер отметил, что терроризму, безусловно, необходимо противостоять, однако военное нападение на Сирию пойдет на пользу террористам.