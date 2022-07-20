Тегеран, 20 июля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. 19 июля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что израильский режим на сегодняшний день не имеет возможности противостоять Ирану в военном отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью телеканалу «Аль-Алам» Насер Канани заявил, что недавние угрозы Израиля являлись элементом психологической войны, при этом режим не осмеливается и не имеет возможности противостоять Ирану военным путем.

Он подчеркнул, что реакция Ирана «на любую глупость сионистского режима будет разрушительной».

Что касается недавнего регионального турне президента США Джо Байдена, пресс-секретарь заявил, что Байдену не удалось сформировать военный союз против Ирана, поскольку страны региона больше не доверяют Вашингтону.

В другой части интервью Канаани отметил, что Вашингтон еще не принял все требования Ирана, включенные в текст ядерной сделки 2015 года. «Вашингтон должен дать реальные гарантии Ирану», — сказал он, подчеркнув, что продление переговоров не отвечает интересам ни одной стороны, особенно США.