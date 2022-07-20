Тегеран, 20 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. У России общие взгляды с Ираном, когда дело доходит до ответа на чрезмерные требования Соединенных Штатов на международной арене, заявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 19 июля.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Шахрияр Гейдари, член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, сделал эти замечания в интервью MehrNews.

Что касается визита президента России Владимира Путина в Иран, депутат отметил, что поездка имеет большое значение в нынешней международной ситуации, поскольку Москва показала, что у нее есть общие точки зрения с Тегераном перед лицом «чрезмерных требований Соединенных Штатов».

Указав на тот факт, что использование возможностей стран региона в противостоянии угрозам США очень эффективно в современном мире, он заявил, что Россия и Иран являются двумя значимыми соседними государствами, которые оказывают большое влияние на региональные события и могут сыграть ключевую роль в поддержании мира и стабильности в Западной и Центральной Азии.

Хейдари упомянул о роли России в иранской ядерной сделке 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отметив, что Москва сыграла сбалансированную роль по сравнению с некоторыми сторонами, подписавшими СВПД, в частности, когда США и израильское лобби пытались злоупотребить возможностями сделки.

Оценив визит Путина в Иран как позитивный шаг, он подчеркнул, что политические встречи могут заложить основу для укрепления общих позиций и устранения потенциальных недостатков в двусторонних отношениях.