Депутат: Москва и Тегеран придерживаются общей позиции по США
Тегеран, 20 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. У России общие взгляды с Ираном, когда дело доходит до ответа на чрезмерные требования Соединенных Штатов на международной арене, заявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 19 июля.
Шахрияр Гейдари, член Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, сделал эти замечания в интервью MehrNews.
Что касается визита президента России Владимира Путина в Иран, депутат отметил, что поездка имеет большое значение в нынешней международной ситуации, поскольку Москва показала, что у нее есть общие точки зрения с Тегераном перед лицом «чрезмерных требований Соединенных Штатов».
Указав на тот факт, что использование возможностей стран региона в противостоянии угрозам США очень эффективно в современном мире, он заявил, что Россия и Иран являются двумя значимыми соседними государствами, которые оказывают большое влияние на региональные события и могут сыграть ключевую роль в поддержании мира и стабильности в Западной и Центральной Азии.
Хейдари упомянул о роли России в иранской ядерной сделке 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отметив, что Москва сыграла сбалансированную роль по сравнению с некоторыми сторонами, подписавшими СВПД, в частности, когда США и израильское лобби пытались злоупотребить возможностями сделки.
Оценив визит Путина в Иран как позитивный шаг, он подчеркнул, что политические встречи могут заложить основу для укрепления общих позиций и устранения потенциальных недостатков в двусторонних отношениях.