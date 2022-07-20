Тегеран, 20 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сборная Ирана завоевала две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по химии (IChO 2022) в Китае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 июля.

Химия

Иранская команда включала Мохаммада Хоссейна Баракати, Илью Кахванда, Амира Хоссейна Разави и Амира Мохаммада Хоссейни; первые двое выиграли золото, а двое других завоевали серебряные медали, сообщает Национальная организация по развитию исключительных талантов.

Кроме того, ранее иранские студенты заняли первое место в мире, завоевав четыре золотые медали на 33-й Международной олимпиаде по биологии. В текущем году турнир IBO проходил в Армении, в нем приняли участие 65 стран. Сборная Ирана разделила первое место с командой России.

Согласно данным агентства IRNA, 54-я IChO 2022 была проведена в режиме онлайн с участием 84 стран.