Тегеран, 20 июля 2022, 13:46 — REGNUM 19 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Белый дом должен отбросить чрезмерные требования и сомнения, а также придерживаться реалистичного подхода в соответствии с достижением соглашения о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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Министр иностранных дел Ирана сделал это заявление в телефонном разговоре с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, когда обе стороны говорили о последних событиях на переговорах по отмене антииранских санкций, а также о важных региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

Амир Абдоллахиан заявил, что нет никаких сомнений в том, что нынешняя администрация Исламской Республики Иран полна решимости достичь хорошего, мощного и прочного соглашения.

Высокопоставленный дипломат выразил благодарность Боррелю и Энрике Мора, координатору Европейского союза на переговорах в Вене, за их непрерывные усилия по прокладыванию пути к достижению соглашения.

Ссылаясь на свои недавние переговоры с министрами иностранных дел Италии и Франции, глава МИД подчеркнул, что Белый дом должен прекратить свои чрезмерные требования и сомнения, предприняв шаги для достижения соглашения на основе реалистичных подходов.

В другом месте своего выступления он указал на предстоящую встречу президентов России, Турции и Ирана в Тегеране, отметив, что Исламская Республика придает большое значение продовольственной и энергетической безопасности на международном уровне.