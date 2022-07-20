Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти 19 июля завершились ростом котировок. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,42%, до $107,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтепровод Maureen

Покупатели толкают цену вверх на фоне падения курса доллара, а также нежеланием Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти. Инвесторы посчитали, что страна не станет существенно увеличивать экспорт топлива.

Последние данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе от Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти увеличились на 1,860 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 1,290 млн баррелей (прогноз был +0,1 млн). Запасы дистиллятов уменьшились на 2,153 млн баррелей (прогноз был +1,2 млн баррелей).

Сегодня, 20 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107 за баррель. Цена находится у сопротивления. Внешний фон для нефтяного рынка благоприятный.

Покупатели настроены продвигаться выше к уровню $112. Падение курса доллара и повышенный аппетит к риску, ускорит достижение цели.

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