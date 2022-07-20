Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Утверждения представителей американской администрации о стремлении России «аннексировать» украинские территории является свидетельством намерений властей США и далее подогревать конфликт на Украине, и движет ими не забота об украинцах. Такое заявление сделали российские дипломаты 10 июля в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне в ответ на обвинения со стороны Белого дома.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. На оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна», — указывается в заявлении российского диппредставительства.

Уточняется, что в России сочувствуют и активно помогают пострадавшим жителям Украины и Донбасса как федеральные и региональные органы власти и общественные организации, так и просто неравнодушные граждане.

Также отмечается, что жителям освобождённых территорий на постоянной основе оказывается гуманитарная помощь, идёт энергичная работа по налаживанию мирной жизни на освобождённых землях. Восстанавливается гражданская инфраструктура, строится и восстанавливается жильё и социальные объекты. Такое поведение России, как поясняют российские дипломаты, никак не может соотноситься с понятием «аннексия».

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