Тегеран, 20 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Для решения энергетических проблем и увеличения поставок газа можно запустить трубопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас существует ещё один готовый маршрут — это «Северный поток — 2». Его можно запустить», - сказал президент, предложив решение энергетического кризиса в Евросоюзе.

Путин пояснил, что позиция Германии вынудила Россию направить половину мощностей нового газопровода для обеспечения внутренних задач. Поэтому если сейчас «Северный поток — 2» будет запущен, он сможет поставить не 55 млрд кубометров в года, а вдвое меньше. А если учесть, что в 2022 году осталось только второе полугодие, то лишь четверть потенциального годового объёма.