Барнаул, , 08:03 — REGNUM Правительство Алтайского края 20 июля сообщило некоторые подробности с открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, его конкурсную программу накануне открыл фильм «Мятный пряник».

На открытии Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Правительство Алтайского края

Картину зрителям представил режиссер Андрей Карасов и исполнитель одной из ролей Иван Кокорин.

«Мятный пряник» — это социальная драма о двух судьбах, о мальчишках из северной глубинки. Одна крайне сладкая и приторная, вторая страшная и реалистичная как сама жизнь. В фильме сыграли известные актеры: Елена Яковлева, Инна Чурикова, Юрий Назаров, Алиса Гребенщикова, Иван Кокорин.

О том, как шла работа над фильмом и почему он начал его снимать, режиссер рассказал зрителям. Для него это первая работа в формате полного метра. Тема детских домов для Андрея Карасова близкая, он более 20 лет является волонтером детских домов.

«Фильм уже участвовал в нескольких фестивалях. И для меня очень волнительно, что он выбран фильмом открытием Шукшинского кинофестиваля. Мне очень важно услышать мнение зрителей», — отметил режиссер.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартовал в Барнауле 19 июля. В церемонии открытия приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, Почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, поэт, эссеист и переводчик Алексей Пурин, прозаик Василий Авченко, артисты театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская.

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