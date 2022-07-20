Барнаул, 20 июля 2022, 08:03 — REGNUM Правительство Алтайского края 20 июля сообщило некоторые подробности с открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, его конкурсную программу накануне открыл фильм «Мятный пряник».

На открытии Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
На открытии Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
Правительство Алтайского края

Картину зрителям представил режиссер Андрей Карасов и исполнитель одной из ролей Иван Кокорин.

«Мятный пряник» — это социальная драма о двух судьбах, о мальчишках из северной глубинки. Одна крайне сладкая и приторная, вторая страшная и реалистичная как сама жизнь. В фильме сыграли известные актеры: Елена Яковлева, Инна Чурикова, Юрий Назаров, Алиса Гребенщикова, Иван Кокорин.

О том, как шла работа над фильмом и почему он начал его снимать, режиссер рассказал зрителям. Для него это первая работа в формате полного метра. Тема детских домов для Андрея Карасова близкая, он более 20 лет является волонтером детских домов.

«Фильм уже участвовал в нескольких фестивалях. И для меня очень волнительно, что он выбран фильмом открытием Шукшинского кинофестиваля. Мне очень важно услышать мнение зрителей», — отметил режиссер.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартовал в Барнауле 19 июля. В церемонии открытия приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, Почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, поэт, эссеист и переводчик Алексей Пурин, прозаик Василий Авченко, артисты театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская.

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