Бухарест, , 07:59 — REGNUM В течение ближайших нескольких месяцев цены на продукты в Румынии вырастут в среднем на 23%. Об этом 20 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам сообщают представители Национального института статистики (НИС) Румынии, по сравнению с 2021-м годом в стране уже резко подорожали подсолнечное масло и маргарин (+53%), мука (+28%) и макаронные изделия (+19%). При этом зафиксирован рост цен на традиционные для румынского стола овощи и фрукты, включая картофель, кукурузу и фасоль.

Как отметил корреспонденту ИА REGNUM источник в Румынском потребительском обществе, частично сложившаяся ситуация объясняется введенными Евросоюзом санкциями против Российской Федерации. По некоторым данным, из-за резкого подорожания стоимости энергоносителей (в основном — топлива и электроэнергии) под угрозой банкротства в Румынии оказались сотни крупных аграрных предприятий.