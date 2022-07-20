Братск, Иркутская область, 20 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего на заводе ПАО «РУСАЛ Братск».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий

По версии следствия, на территории ПАО «РУСАЛ Братск» работник завода, не имевший допуска к самостоятельной работе в качестве водителя дизельного погрузчика в корпусах электролиза, управляя транспортным средством, совершил наезд на бункер анодной массы, что привело к опрокидыванию траверсы бункера на другого рабочего, который впоследствии скончался.

Следователи СК допрашивают руководство предприятия и свидетелей произошедшего. Изучается документация по технике безопасности сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Иркутске под толщей земли погиб рабочий. Это произошло во время выполнения работ по реконструкции сети канализации около дома № 106 по ул. Полярная.

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