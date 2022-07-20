Мехико, 20 июля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В результате ДТП с автомобилем, перевозившем мигрантов в мексиканском штате Нуэво-Леон погибли пять человек, включая одного несовершеннолетнего, ещё 12 человек были госпитализированы с различными травмами. Об этом 19 июля сообщил национальный институт миграции INM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на шоссе Гонсалес-Кадерейта. Уточняется, что в попавшем в аварию автомобиле были граждане различных национальностей из разных стран мира. Согласно предварительным данным, среди пятерых погибших были трое иностранных граждан, несовершеннолетний был гражданином Гондураса.

В больницу с травмами разной степени тяжести попали граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы и Никарагуа, среди пострадавших есть пятеро несовершеннолетних. В рамках помощи пострадавшим INM предоставит им гуманитарную визу для легального пребывания в стране.

Также сообщается, что INM собирается полностью покрыть расходы на репатриацию тел погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден назвал иммиграционный кризис общим для Мексики и Соединённых Штатов. Американский лидер также заявил, что его администрация создает новые легальные пути для мигрантов.

Напомним, что правление таможенного и пограничного контроля США с октября 2021 года выявило на границе с Мексикой около 1,4 млн нелегальных мигрантов.