Иркутск, , 07:41 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 20 июля известило о завершении расследования уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей деятельность в сфере производства и торговли удобрениями. Ему вменяется сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере.

В налоговой инспекции Nalog.ru

С апреля по декабрь 2021 г. руководитель организации, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также, что на расчётные счета предприятия налоговым органом выставлены инкассовые поручения, действуя умышленно и противоправно, дал указание бухгалтеру направить распорядительные письма о перечислении причитающихся организации денежных средств на счета контрагентов по договорам поставки. В результате он сокрыл денежные средства организации на сумму более 6 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске было расследовано уголовное дело о неуплате налогов в крупном размере в отношении директора организации, осуществлявшей деятельность по уборке территории областного центра.

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