Бухарест, , 07:37 — REGNUM Правительство Румынии провело экстренное заседание в связи сильнейшей за последние десятилетия засухой в ряде регионов страны. Об этом 20 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, встреча была организована 19 июля по личной инициативе румынского премьер-министра Николае Чукэ. «Нам необходимо спасти целые отрасли сельского хозяйства от коллапса», — резюмировал, в частности, глава Кабмина Румынии.

По предварительным данным, в ходе мероприятия члены соответствующей Межведомственной комиссии приняли решение о выделении дополнительных средств из фондов ЕС на создание и развитие ирригационных сооружений, а также заготовку, транспортировку и хранение сельхозпродукции.

Напомним, из-за установившейся нехарактерной для Румынии жаркой погоды в стране высыхают озера и небольшие реки. Общий ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу и мелким фермерским хозяйствам, исчисляется сотнями миллионов долларов.