Иркутск, 20 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. На утро 20 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действует одно возгорание в Ольхонском районе на площади один гектар, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

Полностью локализовано три очага на площади 301 га, все в Катангском районе. В тушении лесных пожаров 19 июля был задействован 271 человек и 6 единиц наземной техники.

По прогнозам Иркутского гидрометеорологического центра, 20–21 июля местами в западных районах, 22 июля местами в западных и северных районах ожидается высокая — IV класса — пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Приангарья известили об отсутствии новых пожаров.

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