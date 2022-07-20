Кабул, , 08:02 — REGNUM Число пострадавших в результате двух землетрясений в Пактике (Афганистан) за последние сутки достигло 31 человека.

По данным TOLOnews, в результате этих землетрясений также были разрушены десятки домов в уездах Бормал, Гаян и Зирук. Местные жители говорят, что большое количество семей до сих пор живут в палатках и ждут помощи от гуманитарных организаций.

Асадулла Гаянвал, житель уезда Гаян, сказал: «Тысячи домов были разрушены при прошлом землетрясении, у людей нет крыши над головой».

Шамс, житель Гаяна, говорит: «Помощь, дошедшая до Гаяна, недостаточна; мы просим правительство и международные организации и далее помогать местным жителям».

Глава департамента здравоохранения Пактики говорит, что 31 человек получил ранения в результате последних землетрясений и был доставлен в больницы. Жертв не было, один человек был ранен в Бормале, тринадцать — в Гаяне, еще восемнадцать — в Зируке».

Министерство по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что они направили в район медико-спасательные бригады для оказания помощи жертвам.

Мохаммад Насим Хаккани, пресс-секретарь министерства, сказал: «Двадцать наших соотечественников получили ранения в результате этих землетрясений, было разрушено более 600 домов. Наши спасательные и медицинские бригады работают в регионе».

Почти месяц назад уезды Гаян и Бормал стали жертвами землетрясения, в результате которого погибло более тысячи и пострадало около двух тысяч человек.