Кабул, , 09:30 — REGNUM Местные источники в провинции Панджшер сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 13 мирных жителей, включая пятерых бывших командиров моджахедов.

По данным источников «8 Собх», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей в кишлаках Дост Али, Астанайе-Калан, Каландаре-Санги Хан уезда Абшар по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Источники добавляют, что этими бывшими командирами моджахедов являются Шах Махмуд, Таза, Абдул Джаббар, Саид Рахман и Фарук. Согласно источникам, также талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было арестовано девять родственников этих людей.

Эти люди ранее были командирами моджахедов, но теперь стали гражданскими лицами и не были связаны ни с одной группировкой.

Следует отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали семерых мирных жителей уезда Абшар по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали эти аресты.