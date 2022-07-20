Иркутск, , 07:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 20 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8 696 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 266 (+96 за сутки), хотя накануне было выявлено +45.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 244 (-17 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 962 пациента (+56 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 716 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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