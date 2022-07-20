Кабул, , 08:27 — REGNUM За последние два месяца 27 человек покончили жизнь самоубийством в 12 провинциях Афганистана. Причиной большинства этих самоубийств были экономические проблемы и насилие в семье, передает TOLONews.

Эти 27 человек покончили жизнь самоубийством в провинциях Гор, Дайкунди, Забуль, Каписа, Логар, Нимроз, Тахар, Урузган, Фарьяб и Хост.

Больше всего самоубийств совершено в Фарьябе — шесть случаев.

Муфтий Мохаммад Исмаил Фаркани, начальник уголовного розыска полицейского управления Фарьяба, сказал: «Два суицида были совершены мужчинами з-за бедности, а остальные четыре — женщинами, по разным причинам».

По имеющимся данным, количество девочек, совершающих самоубийства, больше, чем мальчиков.

Причинами многих самоубийств были названы бедность, экономические проблемы и насилие в семье.

Мустафа Нури, житель Кабула, говорит: «Люди сталкиваются со многими проблемами, такими как нищета и голод».

С другой стороны, также увеличилось количество убийств родственников в результате семейного насилия. Согласно сообщениям, две женщины убили своего мужа в провинции Нимроз в четверг, мужчина убил своего дядю в Фарахе, а мужчина убил своего сына в Пактии в субботу.

В то же время, на запрос TOLO News об интервью чиновники Министерства здравоохранения ответили отказом.