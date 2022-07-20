Москва, , 07:26 — REGNUM Крупнейшая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована. Об этом 20 июля сообщает РИА Новости.

Прибытие тяжёлого подводного крейсера Северного флота «Дмитрий Донской» в Северодвинск Mil.ru

Источник в военно-промышленном комплексе России уточнил, что АПЛ «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и будет утилизирована. Имя Дмитрия Донского уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая заложена в прошлом году на верфи АО «ПО Севмаш» в Северодвинске.

АПЛ «Дмитрий Донской» была спущена на воду в 1980 году и стала головной субмариной проекта 941. В 2002 году АПЛ была модернизирована и перевооружена для испытаний ракетного комплекса «Булава». Является самой крупной подлодкой в мире по водоизмещению. Кроме того, АПЛ «Дмитрий Донской» стала самым быстрым подводным судном из серии, на два морских узла превысив предыдущий рекорд.