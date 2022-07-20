* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:25 — REGNUM Солдаты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали тотальные обыски в трех кишлаках Андараба.

Согласно источникам «8Собх», в этих кишлаках — Гадали, Горисанг и Касетараш — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также избили несколько человек.

По имеющимся данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обыски в уезде Хост-ва-Ференгпровинции Баглан и, по словам источников, взяли в заложники ряд жителей этого уезда.