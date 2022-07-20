* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:23 — REGNUM В районе «Руза» убиты два сотрудника криминального отдела управления безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни.

Источники сообщили газете «8Собх», что они были расстреляны неизвестными лицами на мотоциклах. Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение. Ничего об этом не сказали и местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отметим, что это третье вооруженное нападение на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни на этой неделе.

До этого «Фронт Азадеган» взял на себя ответственность за нападение на четвертый район города Газни и убийство командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Мокар.

Между тем, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличили количество КПП в городе Газни после этих атак.