Москва, , 07:03 — REGNUM Отказ в иске к крупному ретейлеру одежды и аксессуаров ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» (H& M) отказал юристу Дмитрию Качану Спасский районный суд в Приморье. Об этом 20 июля сообщил сам юрист в беседе с РИА Новости.

Универмаг H&M в Гонконге Wpcpey

Качан подал иск к компании на сумму 700 тыс. рублей о возмещении морального вреда из-за закрыьия магазинов бренда H& M в России. Как пояснил юрист, иск является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять потенциальных покупателей и подвергать их дискриминации по национальному признаку. К материалам дела было приобщено заключение лингвиста, подтверждающее факт присутствия признаков дискриминации граждан по национальному признаку в релизе компании.

В свою очередь, компания-ответчик предоставила суду письменные призывы. в которых указано, что компания не признаёт свою вину и просит суд отказать в удовлетворении иска в полном объёме.

По итогам судебного заседания было принято решение отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

лСчитаю, что в данных условиях необходимо получить само решение суда, а после давать оценку. Но, я думаю, что причиной отказа послужило то, что практики по данному вопросу нет и решение, формирующее судебную практику, как правило, выносит Верховный суд», — так прокомментировал решение суда Качан, пояснив, что далее он намерен обжаловать решение, а в случае необходимости, дойти и до Верховного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении одного из самых крупных в мире ретейлеров одежды и аксессуаров Hennes & Mauritz (H& M), которая одновременно владеет брендами COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, уйти с российского рынка на фоне спецоперации России на Украине.

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