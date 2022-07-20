Томск, , 06:57 — REGNUM В Томской области решено создать комиссию по рассмотрению обращений бюджетников в связи с увеличением зарплаты. Как сообщает официальный сайт правительства региона, поводом послужили многочисленные жалобы на то обстоятельство, что что после повышения окладов заработная плата не изменилась.

Зарплата учителя Сергій Ткаченко

«Мое поручение повысить бюджетникам оклады в целом выполнено. Однако, возможно, не все руководители учреждений соцсферы подошли к этому процессу добросовестно. Я получил 27 обращений: люди рассказывают, что после повышения окладов заработная плата не изменилась. Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем», — пояснил Владимир Мазур.

Также известно, что больше всего жалоб на «зарплатной застой» поступило работников сферы здравоохранения Томска, а также от педагогов дошкольного образования Томска и Северска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора распорядился с 1 июня увеличить на 20% оклады работникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровней. На повышение зарплат из областного бюджета выделено 2 миллиарда рублей. При этом работникам учреждений, попадающих под действие майских указов президента, был доведен целевой показатель по размеру заработной платы в зависимости от категории, иным работникам бюджетной сферы проиндексирован фонд оплаты труда на 10%. По словам губернатора Владимира Мазура, повышение коснётся около 75 тыс. человек.

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