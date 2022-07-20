Томские бюджетники пожаловались на «зарплатный застой»
Томск, 20 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Томской области решено создать комиссию по рассмотрению обращений бюджетников в связи с увеличением зарплаты. Как сообщает официальный сайт правительства региона, поводом послужили многочисленные жалобы на то обстоятельство, что что после повышения окладов заработная плата не изменилась.
«Мое поручение повысить бюджетникам оклады в целом выполнено. Однако, возможно, не все руководители учреждений соцсферы подошли к этому процессу добросовестно. Я получил 27 обращений: люди рассказывают, что после повышения окладов заработная плата не изменилась. Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем», — пояснил Владимир Мазур.
Также известно, что больше всего жалоб на «зарплатной застой» поступило работников сферы здравоохранения Томска, а также от педагогов дошкольного образования Томска и Северска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора распорядился с 1 июня увеличить на 20% оклады работникам бюджетной сферы регионального и муниципального уровней. На повышение зарплат из областного бюджета выделено 2 миллиарда рублей. При этом работникам учреждений, попадающих под действие майских указов президента, был доведен целевой показатель по размеру заработной платы в зависимости от категории, иным работникам бюджетной сферы проиндексирован фонд оплаты труда на 10%. По словам губернатора Владимира Мазура, повышение коснётся около 75 тыс. человек.
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