Кемерово, 20 июля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области анонсировали разработку круглогодичного туристического маршрута в Шорский национальный парк. По оценке губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, летом это будет путешествие по реке, а зимой — по горным тропам. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Кузбасса Кузбасс, природа

Поручение разработать концепцию совместного развития СТК «Шерегеш» и Шорского национального парка губернатором дано по итогам выездной поездки, которая позволила властям Кузбасса оценить туристический потенциал Шорского национального парка. В эту концепцию будет включен уникальный туристический маршрут, аналогов которому нет в России.

«Шорский национальный парк является настоящим природным бриллиантом. Это прекрасное место для отдыха наших людей. Его необходимо интегрировать в общую концепцию развития туризма в Кузбассе. В ближайшее время мы разработаем круглогодичный туристический маршрут», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Правительство Кузбасса В Кузбассе будет разработан уникальный для России туристический маршрут

По его словам, задача стоит сделать максимально интересное туристическое место, но при этом соблюдать четко все правила и нормы законодательства при освоении территорий.

Уже сейчас туристы, отдыхающие на территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» могут посетить Шорский национальный парк. Разработаны летние и зимние программы по территории парка, что способствует обеспечению круглогодичности СТК «Шерегеш». Среди предложений — шесть водных маршрутов, автомобильный и снегоходный, а также три экологические тропы для пешего туризма. В каждый из них включены самые живописные и заповедные уголки парка.

Также можно приобрести путевку у туроператоров по внутреннему туризму, которые предлагают различные комбинированные маршруты, включающие в себя посещение Шорского национального парка. Среди таких предложений — сплав на катамаранах по реке Пызас, посещение Перлагольской пещеры, путь к которой проходит по территории парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области уже создан автобусный литературно-краеведческий маршрут в Гурьевск и Салаир. Отмечается, что тур «Сказы и были Салаирского кряжа» стал десятым внутренним маршрутом, который знакомит с культурой и историей региона.

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