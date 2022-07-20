Токио, , 06:32 — REGNUM Партию сжиженного природного газа (СПГ) приобрела по самой высокой цене за всю историю закупок данного энергоносителя в Японии крупнейшая сталелитейная японская корпорация Nippon Steel Corp., второй по величине производитель стали в мире. Об этом 20 июля сообщило агентство Reuters.

СПГ-танкер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что, согласно информации, полученной из нескольких источников, партию СПГ компания приобрела по цене $40 за 1 млн британских тепловых единиц (около $1400 за 1 тыс. куб. м). Общая цена партии, учитывая размеры судна для перевозки СПГ, составит для Nippon Steel Corp. от $132 до $135 млн, и это самая высокая цена сделки по данному виду топлива за всю историю Японии.

Япония является одним из крупных импортёров СПГ, для страны при этом характерно заключение долгосрочных контрактов, которые гораздо выгоднее по цене. Однако в последнее время Япония вынужденно скупает топливо на спотовом рынке, опасаясь возможных перебоев с поставками энергоресурсов из России. Такие опасения возникли на фоне решения российских властей о смене оператора СПГ-проекта «Сахалин-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии намерено сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2».

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